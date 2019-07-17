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«Марсель» хочет взять Дзюбу в аренду. Это не устраивает «Зенит»

18.07.2019 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Марселе». По информации Betting Insider из источников, близких к переговорам, Дзюба по-прежнему находится в шорт-листе тренера французов Андре Виллаш-Боаша.

9 июля французский инсайдер Бастьен Кордолеани сообщал, что «Марсель» заинтересован в Дзюбе. Источник Betting Insider сообщает, что португальский тренер, знакомый с Дзюбой по работе в «Зените», хотел бы видеть российского форварда в команде.

«Марсель» предлагает арендное соглашение, не решаясь на трансфер из-за возраста и высокой зарплаты Дзюбы (по данным Sports.ru, в «Зените» нападающий получает чуть больше 3 миллионов евро в год).

Аренда не устраивает «Зенит», так как до окончания контракта с клубом у Дзюбы остался один год. Сам футболист готов рассматривать этот вариант, но также заинтересован в более продолжительном контракте.

 
 
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Марселе».
 
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