Дмитрий Билоног: «Пропустили нелепый гол из-за перемещений, которые не должны были делать»

Источник материала: Tribuna.com

Украинский легионер минского «Динамо» Дмитрий Билоног подвел итог проигранного «Лиепае» матча в (1:2).

«Если честно, сложно сказать, что не получилось. Наверное, в первую очередь – командная игра. Ну, а еще пропустили нелепый гол из-за перемещений, которые не должны были делать. После забитого мяча соперник большими силами оборонялся, и нам было тяжело подобраться к их воротам.

Много нереализованных моментов? Может, сказалась усталость, которая накопилась из-за всех этих переездов в последние дни. В общем, отдохнем, проанализируем игру и будем двигаться дальше», – сказал Билоног.