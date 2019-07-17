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Дмитрий Билоног: «Пропустили нелепый гол из-за перемещений, которые не должны были делать»

18.07.2019 22:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Украинский легионер минского «Динамо» Дмитрий Билоног подвел итог проигранного «Лиепае» матча в Лиге Европы (1:2).

«Если честно, сложно сказать, что не получилось. Наверное, в первую очередь – командная игра. Ну, а еще пропустили нелепый гол из-за перемещений, которые не должны были делать. После забитого мяча соперник большими силами оборонялся, и нам было тяжело подобраться к их воротам.

Много нереализованных моментов? Может, сказалась усталость, которая накопилась из-за всех этих переездов в последние дни. В общем, отдохнем, проанализируем игру и будем двигаться дальше», – сказал Билоног.

Кто станет чемпионом Беларуси? БАТЭ и Брест – 2,1, «Шахтер» – 3!

 
Теги: Брест
 
 
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Украинский легионер минского «Динамо» Дмитрий Билоног подвел итог проигранного «Лиепае» матча в Лиге Европы (1:2).
 
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