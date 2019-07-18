ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Алексей Бага: «По количеству новичков не говорил бы так, что два или несколько больше. Работа ведется»

18.07.2019 23:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага рассказал о будущих трансферах клуба.

«По количеству новичков не говорил бы так, что два или несколько больше. Работа ведется. Филипенко выпал надолго из-за серьезный травмы. Ведется работа по поиску центрального защитника.

Есть и другие предложения по людям в разные линии. Надо самим понимать, кто нам поможет, кто реально сможет усилить БАТЭ. Плюс, всегда нужно отталкиваться от параметра цена-качество. Мы живем без какой-то сумасшедшей помощи от каких-то меценатов. Учитываем все, прежде чем кого-то пригласить. Работа ведется», – сказал Бага в эфире «Беларусь 5».

⚽ Кто выиграет гонку снайперов? Лаптев – 2,7, Квашук – 5, Януш и Скавыш – 6!

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага рассказал о будущих трансферах клуба.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Алексей Гаврилович: «Теперь все силы на чемпионат и Кубок, будем бороться за путевку в Лигу Европы на следующий год»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Soligorsk News

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика