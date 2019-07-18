Алексей Бага: «По количеству новичков не говорил бы так, что два или несколько больше. Работа ведется»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага рассказал о будущих трансферах клуба.

«По количеству новичков не говорил бы так, что два или несколько больше. Работа ведется. Филипенко выпал надолго из-за серьезный травмы. Ведется работа по поиску центрального защитника.

Есть и другие предложения по людям в разные линии. Надо самим понимать, кто нам поможет, кто реально сможет усилить БАТЭ. Плюс, всегда нужно отталкиваться от параметра цена-качество. Мы живем без какой-то сумасшедшей помощи от каких-то меценатов. Учитываем все, прежде чем кого-то пригласить. Работа ведется», – сказал Бага в эфире «Беларусь 5».

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