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Алексей Бага: «По количеству новичков не говорил бы так, что два или несколько больше. Работа ведется»
18.07.2019 23:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага рассказал о будущих трансферах клуба.
«По количеству новичков не говорил бы так, что два или несколько больше. Работа ведется. Филипенко выпал надолго из-за серьезный травмы. Ведется работа по поиску центрального защитника.
Есть и другие предложения по людям в разные линии. Надо самим понимать, кто нам поможет, кто реально сможет усилить БАТЭ. Плюс, всегда нужно отталкиваться от параметра цена-качество. Мы живем без какой-то сумасшедшей помощи от каких-то меценатов. Учитываем все, прежде чем кого-то пригласить. Работа ведется», – сказал Бага в эфире
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Алексей Бага: «По количеству новичков не говорил бы так, что два или несколько больше. Работа ведется»
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага рассказал о будущих трансферах клуба.
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