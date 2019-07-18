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Алексей Гаврилович: «Теперь все силы на чемпионат и Кубок, будем бороться за путевку в Лигу Европы на следующий год»

18.07.2019 23:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник минского «Динамо» Алексей Гаврилович оценил игру команды в матче с «Лиепаей» (1:2, 1:1 – первая игра).

– Если честно, даже не знаю, о чем тут можно говорить, просто нет слов. Матч получился таким, что лучше просто забыть эту игру. Разобрать ошибки, сделать выводы и забыть. Не до конца выложились в первом матче. Сейчас свои моменты не реализовали, еще и дали забить соперникам, причем дважды. Очень простые голы пропустили. Даже несмотря на то, что сумели забить в конце, это не помогло. Если бы не пропустили второй, тогда, конечно, этот мяч был бы очень важен. Но нам нужно было три забивать, поэтому, этот гол, к сожалению, уже ничего не решал.

– Опять пропускаем в самом начале…

– Да, так получается, но, если раньше мы отыгрывались и выигрывали, сегодня не повезло. Одно могу сказать, играли сегодня ужасно, конечно, все расстроены, эмоции… Но в любом случае, когда это матчи еврокубков, нужно находить в себе силы и играть на уровне, сегодня мы этот уровень не показали, поэтому получилось, что получилось.

– Забей бы тот пенальти в концовке прошлой игры…

– Конечно, незабитый пенальти очень сильно повлиял. Но перед ответным матчем уже вряд ли, думаю, кто-то вспоминал об этом. Нужно было выходить на поле сейчас, и сейчас показывать хорошую игру. Мы этого не сделали, соответственно, вот результат. Если бы даже теперь проигрывали 2:1, играли бы дополнительное время, и там, кто знает, еще были шансы побороться.

А так, понятное дело, просто все упустили. Обидно, конечно, что наш сезон в еврокубках закончился так быстро, и вроде, на «Динамо» вернулись, и болельщики были. Но это футбол, всякое случается. Теперь все силы только на чемпионат и Кубок, будем бороться за путевку в Лигу Европы уже на следующий год, – заявил Гаврилович.

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Защитник минского «Динамо» Алексей Гаврилович оценил игру команды в матче с «Лиепаей» (1:2, 1:1 – первая игра).
 
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