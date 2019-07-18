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Беларусь потеряла два клуба после стартового раунда еврокубков

18.07.2019 23:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Беларусь потеряла два клуба после стартового раунда еврокубков.

В Лиге Европы минское «Динамо» не справилось с «Лиепаей» (1:1, 1:2), а «Витебск» уступил по сумме двух матчей КуПСу (0:2, 1:1). В этом турнире из белорусских представителей остался лишь солигорский «Шахтер», который одолел «Хибернианс» (1:0, 1:0) и сыграет во втором квалификационном раунде с «Эсбьергом».

В Лиге чемпионов БАТЭ прошел «Пяст» (1:1, 2:1) и во втором квалификационном раунде встретится с «Русенборгом».

Отметим, что подобная ситуация была в 2017-м году Тогда в стартовом раунде еврокубков вылетели «Шахтер» (1-й квалификационный раунд – «Судува» (0:0, 1:2)) и брестское «Динамо» (2-й квалификационный раунд – «Альтах» (1:1, 0:3)). Дальше прошли минское «Динамо» и БАТЭ.

Кто станет чемпионом Беларуси? БАТЭ и Брест – 2,1, «Шахтер» – 3!

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Беларусь потеряла два клуба после стартового раунда еврокубков.
 
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