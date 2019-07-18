Источник материала: Tribuna.com

Беларусь потеряла два клуба после стартового раунда еврокубков.

В Лиге Европы минское «Динамо» не справилось с «Лиепаей» (1:1, 1:2), а «Витебск» уступил по сумме двух матчей КуПСу (0:2, 1:1). В этом турнире из белорусских представителей остался лишь солигорский «Шахтер», который одолел «Хибернианс» (1:0, 1:0) и сыграет во втором квалификационном раунде с «Эсбьергом».

В Лиге чемпионов БАТЭ прошел «Пяст» (1:1, 2:1) и во втором квалификационном раунде встретится с «Русенборгом».

Отметим, что подобная ситуация была в 2017-м году Тогда в стартовом раунде еврокубков вылетели «Шахтер» (1-й квалификационный раунд – «Судува» (0:0, 1:2)) и брестское «Динамо» (2-й квалификационный раунд – «Альтах» (1:1, 0:3)). Дальше прошли минское «Динамо» и БАТЭ.