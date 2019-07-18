Сергей Гуренко: «В прошлом году мы бы прошли «Лиепаю». У меня даже нет сомнений»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после матча с «Лиепаей» (1:2, 1:1 – первая игра) поделился планами на будущее.

– Что сказали команде после матча, если уже успели?

– Сказал, что нужно сделать выводы из этого матча. Побед не бывает без поражений. Не надо горевать. Сейчас мы видим, где находимся, какое у нас состояние. Поэтому надо еще больше работать и отдаваться. Только через это придет результат. Считаю, в прошлом году мы бы прошли «Лиепаю». У меня даже нет сомнений. Что поделаешь? Год на год не приходится?

– Вы известны своей эмоциональностью, но на это поражение отреагировали спокойно. С чем это связано?

– Эмоциями ты ничем не поможешь. Просто надо работать. Сейчас у нас будет хорошая пауза, чтобы подготовиться к заключительному отрезку. Хотя и так все понятно. Придут новички – нужно сыграться. Еще достаточно много матчей. [Продолжается] Кубок Беларуси, и чемпионат еще не завершен. Нам надо делать все возможное, чтобы… – сказал Гуренко.