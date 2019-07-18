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Солигорский «Шахтер» сыграет с датским «Эсбьергом» во втором квалификационном раунде Лиги Европы

18.07.2019 22:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Солигорский «Шахтер» сыграет с датским «Эсбьергом» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Первая игра пройдет в Беларуси 25 июля, ответная состоится 1 августа.

«Шахтер» в первом квалификационном раунде справился с мальтийским «Хиберниансом» (1:0, 1:0). «Эсбьерг» начнет свой еврокубковый путь в этом сезоне со второго раунда.

⚽ Кто выиграет гонку снайперов? Лаптев – 2,7, Квашук – 5, Януш и Скавыш – 6!

 
 
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Солигорский «Шахтер» сыграет с датским «Эсбьергом» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
 
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