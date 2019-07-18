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Солигорский «Шахтер» сыграет с датским «Эсбьергом» во втором квалификационном раунде Лиги Европы
18.07.2019 22:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Солигорский «Шахтер» сыграет с датским «Эсбьергом» во втором квалификационном раунде
Первая игра пройдет в Беларуси 25 июля, ответная состоится 1 августа.
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Солигорский «Шахтер» сыграет с датским «Эсбьергом» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
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