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Егор Зубович: «Пропущенный гол немножко поломал наши планы на игру. Пришлось раскрываться»
18.07.2019 22:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий минского «Динамо» Егор Зубович рассказал о плане на игру
– Пропущенный гол немножко поломал наши планы на игру. Пришлось раскрываться, а это позволило сопернику играть в свойственный контратакующий футбол. А свои моменты мы не реализовали, отсюда и результат.
– Какой у вас был план? Удерживать счет 1:1?
– Наш план был в том, чтобы заставить соперника раскрываться и играть на контратаках. Ну, а получилось так, что раскрываться пришлось нам.
– После забитого гола
– Не знаю. Нужно было забить два момента, которые у нас были после активизации. Не забили и как-то немножко подсели, – сказал Зубович.
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