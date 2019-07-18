ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Егор Зубович: «Пропущенный гол немножко поломал наши планы на игру. Пришлось раскрываться»

18.07.2019 22:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий минского «Динамо» Егор Зубович рассказал о плане на игру Лиги Европы с «Лиепаей» (1:2).

– Пропущенный гол немножко поломал наши планы на игру. Пришлось раскрываться, а это позволило сопернику играть в свойственный контратакующий футбол. А свои моменты мы не реализовали, отсюда и результат.

– Какой у вас был план? Удерживать счет 1:1?

– Наш план был в том, чтобы заставить соперника раскрываться и играть на контратаках. Ну, а получилось так, что раскрываться пришлось нам.

– После забитого гола «Динамо» активизировалось, а потом все резко перестало получаться. В чем дело?

– Не знаю. Нужно было забить два момента, которые у нас были после активизации. Не забили и как-то немножко подсели, – сказал Зубович.

Кто станет чемпионом Беларуси? БАТЭ и Брест – 2,1, «Шахтер» – 3!

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий минского «Динамо» Егор Зубович рассказал о плане на игру Лиги Европы с «Лиепаей» (1:2).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Гуренко о вылете из Лиги Европы: «Что бы ни произошло, может быть, это и к лучшему»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика