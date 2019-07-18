Егор Зубович: «Пропущенный гол немножко поломал наши планы на игру. Пришлось раскрываться»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий минского «Динамо» Егор Зубович рассказал о плане на игру с «Лиепаей» (1:2).

– Пропущенный гол немножко поломал наши планы на игру. Пришлось раскрываться, а это позволило сопернику играть в свойственный контратакующий футбол. А свои моменты мы не реализовали, отсюда и результат.

– Какой у вас был план? Удерживать счет 1:1?

– Наш план был в том, чтобы заставить соперника раскрываться и играть на контратаках. Ну, а получилось так, что раскрываться пришлось нам.

– После забитого гола активизировалось, а потом все резко перестало получаться. В чем дело?

– Не знаю. Нужно было забить два момента, которые у нас были после активизации. Не забили и как-то немножко подсели, – сказал Зубович.