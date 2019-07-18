Гуренко о вылете из Лиги Европы: «Что бы ни произошло, может быть, это и к лучшему»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко порассуждал о вылете из .

– Может быть, после вылета из еврокубков освободится время для тренировочного процесса?

– С одной стороны, вы правильно говорите, сейчас не будет болеть голова, как в последних двух матчах. Хотя я уверен, ребята, которых мы планировали дозаявить, усилили бы нас. Плюс уже начал работать Данило. Что бы ни произошло, может быть, это и к лучшему. Нужно подготовиться функционально и провести вторую часть чемпионата значительно сильнее, чем первую, – сказал Гуренко.

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