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Гуренко о вылете из Лиги Европы: «Что бы ни произошло, может быть, это и к лучшему»
18.07.2019 22:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко порассуждал о вылете из
– Может быть, после вылета из еврокубков освободится время для тренировочного процесса?
– С одной стороны, вы правильно говорите, сейчас не будет болеть голова, как в последних двух матчах. Хотя я уверен, ребята, которых мы планировали дозаявить, усилили бы нас. Плюс уже начал работать Данило. Что бы ни произошло, может быть, это и к лучшему. Нужно подготовиться функционально и провести вторую часть чемпионата значительно сильнее, чем первую, – сказал Гуренко.
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко порассуждал о вылете из Лиги Европы.
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