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Сергей Гуренко: «Даже если у тебя есть мастерство, без подготовки ты никого не обыграешь. Все закономерно»

18.07.2019 22:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал результат матча с клубом «Лиепая» (1:2, 1:1 – первая игра).

– Проиграли закономерно. Первый тайм был просто ужасен. Играли на расстоянии. Планировали совсем по-другому. Много эмоций оставили в Бресте. Что поделаешь? Результат налицо. Моменты, которые были мы не реализовали. А две грубейшие ошибки в обороне привели… Проигрывает та команда, которая допускает ошибки в обороне.

– Вчера вы сказали, что игра на 0:0 означает поражение. Сегодня такой случай?

– Что 1:1, что было бы 0:0, для меня [нет разницы]. Я, наоборот думал, ребята выйдут более мобилизованные, более злые. Но опять же пустые глаза. Видно, очень много эмоций мы отдали в последних матчах.

– Год назад вы говорили, что победы над «Зенитом» не было бы без такого стадиона. А как думаете, игра «Динамо» на сегодняшний день ему соответствует?

– Сегодня нет. Если вы с «Динамо» немножко знакомы, [знаете], какая у команды была подготовка? Сейчас мы пожинаем плоды. Поверьте мне, что бы ты ни просил, нельзя подготовить человека за… Во всех матчах соперники быстрее [нас], выигрывают больше подборов. Единоборства тоже решают матчи. Если этого у тебя нет, ты не подготовлен – никакое мастерство не поможет. Сначала должна быть подготовка, а уже потом ты можешь оттачивать мастерство. Если ты не готов, как ты можешь это делать? Я же вижу, игрок отдает передачу, и у него нет сил, чтобы мяч двигался.

Как думаете, что нужно, чтобы победить? Сила. Любой прыжок вверх – сила, единоборства – сила. Силы нет. Что ты сделаешь? Раньше ты, может быть, это и выполнил бы. А шины-то сдуты. Поэтому для меня итог закономерен. Я прекрасно понимал, что те матчи мы выиграли только на характере. Но нельзя постоянно побеждать только на нем. Даже если у тебя есть мастерство, без подготовки ты никого не обыграешь. Все закономерно, – сказал Гуренко.

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Теги: Брест
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал результат матча с клубом «Лиепая» (1:2, 1:1 – первая игра).
 
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