Элис Бакай: «Эсбьерг» – серьезный соперник, но я смотрю на противостояние с ними с позитивом»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Элис Бакай поделился эмоциями после прохода «Хибернианса» (1:0, 1:0).

– Сегодня было непросто: жаркая погода, синтетика, удаление в первом тайме. Но самое главное, что мы выиграли и прошли дальше. Понимаем, что – серьезный соперник, но я смотрю на противостояние с ними с позитивом. Думаю, у нас есть шансы, чтобы шагнуть в следующий раунд.

– Сегодня у тебя было несколько эмоциональных стычек с игроками . С чем они были связаны?

– Это футбол. Когда ты играешь, ты хочешь выиграть. Такое же было у игроков «Хибернианс». Так что эмоции – это нормально. Конечно, я разозлился на судью из-за эпизода с красной карточкой. Считаю, что там ее не должно быть – все произошло без злого умысла. Но те эмоции уже позади. Сейчас я счастлив тому, что мы прошли дальше.

– У тебя же был опыт игры на Мальте. Почувствовал ли какие-то отличия?

– Нет – все то же самое. Мы играли на Мальте сборной и тоже было очень тяжело здесь, – сказал Бакай.