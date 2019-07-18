Сергей Ташуев: «Сейчас главное – подзализать раны, восстановиться. Будем готовиться к датчанам»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев прокомментировал клубной пресс-службе игру с «Хиберниансом» (1:0, 1:0 – первый матч).

– Самое сложное, что было – это адаптация к полю и к погоде. Мы и вчера это почувствовали. Это не какой-то оправдательный вариант, просто констатация факта. Сначала какое-то время адаптировались, потом вроде поймали ритм. Мы и вчера ребятам говорили: надо почувствовать, как передачи отдавать, какое трение.

Вроде и наладили контроль, но не хватало последнего хода. То в офсайд зайдем, то еще что-то. Ну и это несуразное удаление… Этот момент не требовал красной карточки, на мой взгляд. Ну случайно игрок оступился и наступил на футболиста соперников. Тот закричал – судья поддался на провокацию. Конечно, после этого игра изменилась.

Но ребята молодцы – работали. В перерыве было сказано, что надо играть спокойно, где-то терпеть и ждать момента. Хотели сыграть очень узко, чтобы не было проникающих ходов. Да, немного открывали фланги для подач, но у нас есть Саша Сачивко и Паша Рыбак, который после некоторых проблем со здоровьем сыграл сегодня очень качественно. Ну и элемент награды за такой непростой труд – это гол. Вышел Татарков, обострил, сделал доставку – мяч залетел.

В дальнейшем больше игру доигрывали. Понимали, что много сил потратили вдесятером – уже не было смысла высоко прессинговать. Соперник старался. Они уже вкатываются в сезон и стали лучше функционально. Плюс, привычное поле. То есть, если бы не удаление, наверное, было бы попроще. Эта красная карточка заставила нас понервничать и потратить много сил. Сейчас главное – подзализать раны, восстановиться. Будем готовиться к датчанам. Там сильный соперник, хорошая команда – тем интереснее. Конечно, жалко, что потеряли Селяву. Что делать? Будем искать резервы.

– Первый матч с «Эсбьергом» в . С учетом такой тяжелой игры сегодня – это, скорее, хорошо?

– После такой погоды, такого поля и таких энергозатрат, нам лучше дома восстановиться и никуда не летать на следующей неделе. Так что в этой ситуации, думаю, нам выгодно, что домашний матч будет первым, – сказал Ташуев.