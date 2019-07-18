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Сергей Ясинский: «Когда усилиями команды создаем голевой момент, нужен один, от силы два человека, которые на этом торте будут вишенкой»

19.07.2019 00:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский оценил игру команды в матче с КуПСом (1:1, 0:2 – первая игра).

– Мы провели домашнюю игру как хозяева. Навязывали инициативу, борьбу, прессинговали. Забили гол, у нас были еще хорошие возможности поразить ворота. К сожалению, один из стандартов закончился взятием наших ворот. И стало ясно, что при такой вязкой борьбе, забить еще 3 мяча будет сверхсложно.

Хотя полагаю, у нас были реальные шансы выровнять ситуацию по итогам первого матча. Но, к сожалению, не получилось этого сделать. Еще некоторое время мы по инерции атаковали. Но, наверное, футболистам и нам уже стало понятно, что выйти в следующий раунд будет сверхсложно, задача стала практически не решаемой.

Однако я очень рад, что наши футболисты проявили характер, бились до самого конца, их желание, может быть, немножко трансформировалось – хотелось просто выиграть, добиться первой победы в Лиге Европы. В целом, я доволен футболистами, это близко к нашему потолку, пределу. Претензий к ребятам нет, они оставили на поле все, что могли.

Единственное, очень жаль, что мы не смогли продлить евросессию для своих болельщиков. Они этого заслужили, поддержка была великолепная, очень доброжелательная. Несмотря на то, что в этом году у нас в этом году часто не очень хорошо получается. Но доброжелательность трибун была заметна, и болельщикам за это огромное спасибо.

- Как планируете улучшать положение команды в чемпионате Беларуси?

– Нам надо просто, наконец, забивать мячи в чужие ворота. Мы создаем достаточно моментов, даже сегодня было достаточно моментов забить не один гол, а больше. Мы над этим работаем. Проводим селекционную политику, ищем атакующих футболистов, которые могут завершать. Когда усилиями всей команды мы создаем голевой момент, нужен один, от силы 2 человека, которые на этом торте будут вишенкой. То есть те, которые забьют гол. Сейчас мы ищем таких игроков. И в этом плане, думаю, у нас что-то получится во втором круге.

- Повлияла ли погода и газон на матч?

– Для нас это нормальное состояние. Думаю, если бы мы не пропустили быстрый гол (после перерыва), у нас были бы шансы перевести игру в овертайм. Сопернику на таком газоне явно было играть непривычно. Поэтому у них там и судороги начались. Нам надо было просто не пропустить гол. К сожалению, мы с этой задачей не справились. Но атаковали до последней минуты, физические кондиции наши хороши. И наше поле нам привычно, – сказал Ясинский.

⚽ Кто выиграет гонку снайперов? Лаптев – 2,7, Квашук – 5, Януш и Скавыш – 6!

 
Теги: Витебск
 
 
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Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский оценил игру команды в матче с КуПСом (1:1, 0:2 – первая игра).
 
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