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Сергей Ясинский: «Когда усилиями команды создаем голевой момент, нужен один, от силы два человека, которые на этом торте будут вишенкой»
19.07.2019 00:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
– Мы провели домашнюю игру как хозяева. Навязывали инициативу, борьбу, прессинговали. Забили гол, у нас были еще хорошие возможности поразить ворота. К сожалению, один из стандартов закончился взятием наших ворот. И стало ясно, что при такой вязкой борьбе, забить еще 3 мяча будет сверхсложно.
Хотя полагаю, у нас были реальные шансы выровнять ситуацию по итогам первого матча. Но, к сожалению, не получилось этого сделать. Еще некоторое время мы по инерции атаковали. Но, наверное, футболистам и нам уже стало понятно, что выйти в следующий раунд будет сверхсложно, задача стала практически не решаемой.
Однако я очень рад, что наши футболисты проявили характер, бились до самого конца, их желание, может быть, немножко трансформировалось – хотелось просто выиграть, добиться первой победы в
Единственное, очень жаль, что мы не смогли продлить евросессию для своих болельщиков. Они этого заслужили, поддержка была великолепная, очень доброжелательная. Несмотря на то, что в этом году у нас в этом году часто не очень хорошо получается. Но доброжелательность трибун была заметна, и болельщикам за это огромное спасибо.
- Как планируете улучшать положение команды в чемпионате Беларуси?
– Нам надо просто, наконец, забивать мячи в чужие ворота. Мы создаем достаточно моментов, даже сегодня было достаточно моментов забить не один гол, а больше. Мы над этим работаем. Проводим селекционную политику, ищем атакующих футболистов, которые могут завершать. Когда усилиями всей команды мы создаем голевой момент, нужен один, от силы 2 человека, которые на этом торте будут вишенкой. То есть те, которые забьют гол. Сейчас мы ищем таких игроков. И в этом плане, думаю, у нас что-то получится во втором круге.
- Повлияла ли погода и газон на матч?
– Для нас это нормальное состояние. Думаю, если бы мы не пропустили быстрый гол (после перерыва), у нас были бы шансы перевести игру в овертайм. Сопернику на таком газоне явно было играть непривычно. Поэтому у них там и судороги начались. Нам надо было просто не пропустить гол. К сожалению, мы с этой задачей не справились. Но атаковали до последней минуты, физические кондиции наши хороши. И наше поле нам привычно, – сказал Ясинский.
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Сергей Ясинский: «Когда усилиями команды создаем голевой момент, нужен один, от силы два человека, которые на этом торте будут вишенкой»
Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский оценил игру команды в матче с КуПСом (1:1, 0:2 – первая игра).
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