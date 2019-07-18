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Главный тренер КуПСа: «Через Вандерсона шла вся игра. Также понравился Печенин»

19.07.2019 00:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер КуПСа Яни Хонкаваара подвел итог матча с «Витебском» (1:1, 2:0 – первая игра).

– Сложная игра с большим количеством борьбы. Соперник сразу на нас оказал серьезное давление. Но, в принципе, я удовлетворен, как мы оборонялись, и защищали свою штрафную площадку. «Витебск» очень агрессивно играл, у соперника было много футболистов впереди, они насыщали штрафную площадку, нам было тяжело. Мы искали свои шансы в контратаках и на стандартах. К счастью, реализовали один из них. После этого задача хозяев стала намного сложнее, им требовалось забивать четыре гола. Была хорошая битва. В целом я доволен, уровнем борьбы, агрессии.

- Кто из игроков соперника вам запомнился больше всего?

– Вандерсон, через него вся игра, выход в атаку. И это был один из пунктов нашей стратегии, чтобы закрывать его, не давать разгонять атаки. Он играл хорошо. Также понравился Печенин, с его перемещением на правый край. У нас, конечно, возникали сложности, потому что он с левой ногой смещался в центр. Эти два футболиста, – сказал Хонкаваара.

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Теги: Витебск
 
 
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Главный тренер КуПСа Яни Хонкаваара подвел итог матча с «Витебском» (1:1, 2:0 – первая игра).
 
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