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Экс-полузащитник БАТЭ Яковлев может перейти в «Витебск»
19.07.2019 00:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Украинский полузащитник Андрей Яковлев может перейти в
Хавбек сегодня посетил ответную игру первого квалификационного раунда «Витебск» – КуПС (1:1). Главный тренер команды Сергей Ясинский не стал комментировать эту информации,
Ранее Яковлев играл в чемпионате Беларуси за «Слуцк» и БАТЭ. Последней командой футболиста был «Арарат», за который хавбек провел 10 матчей, результативными действиями не отметился. Подробную статистику 30-летнего полузащитника смотрите
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