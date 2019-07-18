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Экс-полузащитник БАТЭ Яковлев может перейти в «Витебск»

19.07.2019 00:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Украинский полузащитник Андрей Яковлев может перейти в «Витебск».

Хавбек сегодня посетил ответную игру первого квалификационного раунда «Витебск» – КуПС (1:1). Главный тренер команды Сергей Ясинский не стал комментировать эту информации, сообщив лишь о том, что идут переговоры.

Ранее Яковлев играл в чемпионате Беларуси за «Слуцк» и БАТЭ. Последней командой футболиста был «Арарат», за который хавбек провел 10 матчей, результативными действиями не отметился. Подробную статистику 30-летнего полузащитника смотрите здесь.

Кто станет чемпионом Беларуси? БАТЭ и Брест – 2,1, «Шахтер» – 3!

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Украинский полузащитник Андрей Яковлев может перейти в «Витебск».
 
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