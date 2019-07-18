Беларусь поднялась на 19-е место в таблице коэффициентов УЕФА сезона-2019/20

Источник материала: Tribuna.com

Беларусь поднялась на 19-ю строку в рейтинге нового еврокубкового сезона после ответных матчей первого раунда в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В этом году все четыре белорусских представителя начали еврокубковый путь уже с первого отборочного раунда и совместными усилиями заработали 8 очков (3 победы, 3 ничьи, 2 поражения). При этом во вторую стадию квалификации пробились две команды – БАТЭ и солигорский «Шахтер». Минское «Динамо» и «Витебск» покидают еврокубки.

Коэффициент сезона в текущей таблице у Беларуси после ответных матчей увеличился до 1,125 балла. Такой же показатель еще у 2 федераций – Латвии и Армении. Ближайшими верхними соседями Беларуси с коэффициентом 1,250 являются Швеция, Словения, Румыния, Грузия, Северная Ирландия, занимающие места с 14-го по 18-е.

В таблице коэффициентов Беларусь набрала пока 4,5 очка. Солигорский «Шахтер» принес в таблицу коэффициентов 2 очка, БАТЭ – 1,5, минское «Динамо» и «Витебск» заработали по 0,5 балла.

Суммарный коэффициент Беларуси по итогам пяти сезонов составляет 17,500, в этой таблице она располагается на 24-й строке вслед за Израилем (18,125) и впереди Казахстана (17,375).

Первые матчи второго отборочного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут на следующей неделе.

24 июля БАТЭ примет норвежский «Русенборг» в Борисове, 31 июля команды проведут ответный матч в Тронхейме.

«Шахтер» 25 июля сыграет дома с «Эсбьергом», 1 августа соперники встретятся в Дании.