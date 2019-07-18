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Чемпионат Беларуси. 16-й тур. «Энергетик-БГУ» принимает «Слуцк», «Гомель» в гостях у «Немана» и другие матчи

19.07.2019 12:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В программе матчей 16-го тура чемпионата Беларуси значится пять встреч.

Чемпионат Беларуси

16-й тур

Энергетик-БГУ – Слуцк
Дата проведения
19 июля, 18.45, «РЦОП-БГУ»
Онлайн матча

 

Неман – Гомель
Дата проведения
19 июля, 20.45, «ЦСК Неман»
Онлайн матча

 

Городея – Ислочь
Дата проведения
20 июля, 17.00, «Городея»
Онлайн матча

 

Динамо Брест – Торпедо-БелАЗ
Дата проведения
20 июля, 20.45, «ОСК Брестский»
Онлайн матча

 

Витебск – Минск
Дата проведения
21 июля, 20.45, «ЦСК Витебский»
Онлайн матча

Таблица ЧБ

Статистика ЧБ

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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