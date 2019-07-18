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Чемпионат Беларуси. 16-й тур. «Энергетик-БГУ» принимает «Слуцк», «Гомель» в гостях у «Немана» и другие матчи
19.07.2019 12:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В программе матчей 16-го тура чемпионата Беларуси значится пять встреч.
Чемпионат Беларуси
16-й тур
Витебск – Минск
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Чемпионат Беларуси. 16-й тур. «Энергетик-БГУ» принимает «Слуцк», «Гомель» в гостях у «Немана» и другие матчи
В программе матчей 16-го тура чемпионата Беларуси значится пять встреч.
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