«Макслайн» направила подарки в школу Капленко в рамках благотворительной акции

Источник материала: Tribuna.com

В рамках благотворительной акции глава пресс-службы букмекерской компании «Макслайн» Николай Ходасевич вручил спортивный инвентарь минской школе №6, в которой учился автор гола выездного матча Лиги Европы минского «Динамо» Никита Капленко.

​Напомним, в рамках акции букмекерская компания «Макслайн» покупает необходимый инвентарь в школы, в которых учились авторы выездных голов белорусских клубов в еврокубках.​

Действие акции не заканчивается. В ближайшее время необходимый спортивный инвентарь от «Макслайн» получат школы Захара Волкова и Игоря Стасевича за выездной матч Лиги чемпионов.