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«Макслайн» направила подарки в школу Капленко в рамках благотворительной акции

19.07.2019 13:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В рамках благотворительной акции глава пресс-службы букмекерской компании «Макслайн» Николай Ходасевич вручил спортивный инвентарь минской школе №6, в которой учился автор гола выездного матча Лиги Европы минского «Динамо» Никита Капленко.

​Напомним, в рамках акции букмекерская компания «Макслайн» покупает необходимый инвентарь в школы, в которых учились авторы выездных голов белорусских клубов в еврокубках.​

Действие акции не заканчивается. В ближайшее время необходимый спортивный инвентарь от «Макслайн» получат школы Захара Волкова и Игоря Стасевича за выездной матч Лиги чемпионов.

 
 
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В рамках благотворительной акции глава пресс-службы букмекерской компании «Макслайн» Николай Ходасевич вручил спортивный инвентарь минской школе №6, в которой...
 
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