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«Макслайн» направила подарки в школу Капленко в рамках благотворительной акции
19.07.2019 13:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В рамках благотворительной акции глава пресс-службы букмекерской компании «Макслайн» Николай Ходасевич вручил спортивный инвентарь минской школе №6, в которой учился автор гола выездного матча Лиги Европы минского «Динамо» Никита Капленко.
Напомним, в рамках акции букмекерская компания «Макслайн» покупает необходимый инвентарь в школы, в которых учились авторы выездных голов белорусских клубов в еврокубках.
Действие акции не заканчивается. В ближайшее время необходимый спортивный инвентарь от «Макслайн» получат школы Захара Волкова и Игоря Стасевича за выездной матч Лиги чемпионов.
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В рамках благотворительной акции глава пресс-службы букмекерской компании «Макслайн» Николай Ходасевич вручил спортивный инвентарь минской школе №6, в которой...
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