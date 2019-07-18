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Минское «Динамо» объявило о переходе Галовича на правах аренды

19.07.2019 15:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» объявило о возвращении хорватского защитника Нино Галовича.

Сегодня футболист подписал все необходимые документы.  Галович перешел в «Динамо» из японского клуба «Саган Тосу» на правах аренды до конца сезона.

Напомним, что Галович защищал бело-синие цвета в сезонах 2017-2018. За это время провел 69 матчей, в которых набрал 11 результативных баллов (10+1). Благодаря этим цифрам хорват является самым результативным легионером-защитником в истории клуба.

В прошлом сезоне был капитаном команды.

Галович планирует выступать под номером 26.

 
 
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Минское «Динамо» объявило о возвращении хорватского защитника Нино Галовича.
 
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