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Минское «Динамо» объявило о переходе Галовича на правах аренды
19.07.2019 15:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минское «Динамо» объявило о возвращении хорватского защитника Нино Галовича.
Сегодня футболист подписал все необходимые документы. Галович перешел в «Динамо» из японского клуба «Саган Тосу» на правах аренды до конца сезона.
Напомним, что Галович защищал бело-синие цвета в сезонах 2017-2018. За это время провел 69 матчей, в которых набрал 11 результативных баллов (10+1). Благодаря этим цифрам хорват является самым результативным легионером-защитником в истории клуба.
В прошлом сезоне был капитаном команды.
Галович планирует выступать под номером 26.
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Минское «Динамо» объявило о возвращении хорватского защитника Нино Галовича.
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