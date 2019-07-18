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Телеведущий Денис Курьян: «Хочу, чтобы чемпионом Беларуси стал кто угодно, но не БАТЭ»
19.07.2019 14:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный телеведущий Денис Курьян в своем
«Пришли на первый домашний еврокубковый матч «Динамо» в этом году. Он же последний», – написал ведущий.
В комментариях пользователи сообщили, что «осенью будем смотреть на БАТЭ. Надеюсь».
Курьян ответил: «Я тоже. Конечно, хочу, чтобы чемпионом Беларуси стал кто угодно, но не БАТЭ. Чтобы конкуренция разгорелась. А вот в еврокубках всей душой за борисовчан. Как и за «Шахтер».
Добавим, в свое время Курьян вел мероприятие, посвященное чемпионству БАТЭ.
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