Телеведущий Денис Курьян: «Хочу, чтобы чемпионом Беларуси стал кто угодно, но не БАТЭ»

Источник материала: Tribuna.com

Известный телеведущий Денис Курьян в своем инстаграме опубликовал фото со стадиона, где проходил матч «Динамо» Минск – «Лиепая» (0:2) и признался, что не желает победы БАТЭ в чемпионате.

«Пришли на первый домашний еврокубковый матч «Динамо» в этом году. Он же последний», – написал ведущий.

В комментариях пользователи сообщили, что «осенью будем смотреть на БАТЭ. Надеюсь».

Курьян ответил: «Я тоже. Конечно, хочу, чтобы чемпионом Беларуси стал кто угодно, но не БАТЭ. Чтобы конкуренция разгорелась. А вот в еврокубках всей душой за борисовчан. Как и за «Шахтер».

Добавим, в свое время Курьян вел мероприятие, посвященное чемпионству БАТЭ.