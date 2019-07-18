Защитник Филипович из «Локерена» мог перейти в БАТЭ, но продлил контракт с клубом

Источник материала: Tribuna.com

Хорватский защитник Яков Филипович, который выступает за «Локерен», мог перейти в БАТЭ. У 26-летнего футболиста истекал контракт с бельгийским клубом в 2020 году, но «Локерен» продлил соглашение с Филиповичем до 2022 года.

Напомним, что БАТЭ ищет замену Егору Филипенко, который пропустит месяц из-за травмы.