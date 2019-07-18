Лучших легкоатлетов района определили на ежегодной спартакиаде среди предприятий и организаций

Источник материала: Асiповiцкi край

Каждое лето на стадионе «Олимпиец» собираются представители предприятий-учреждений, поэтому речь не только о личной спортивной чести, но и родного коллектива. В выходные померились силами в легкой атлетике, гиревом спорте и стрельбе из пневматической винтовки 15 команд — около сотни человек.

Традиционно спортсмены-любители выступали в 4 группах, в каждой из которых отмечались самые быстрые, сильные, ловкие. В легкой атлетике в I группе победителем стала команда УКП ЖКХ, следом — ОАО «ОЗАА», третьи — ФСК «Локомотив». Во II группе первое место у сборной лесхоза, второе — управления магистральных газопроводов, а победителями в III и IV группах стали команды ООО «Осиповичигазстрой» и ОАО «ЖорновкаАГРО» соответственно.

В состязаниях по гиревому спорту на пьедестал почета поднимались гиревики ФСК «Локомотив», ОЗАА, ЖКХ (I группа), УМГ, лесхоза (вторая), «Осиповичигазстроя» (третья) и ОАО «ЖорновкаАГРО» (четвертая).

Самыми меткими оказались стрелки ФСК «Локомотив», ОЗАА и ЖКХ (I), лесхоза и УМГ (II), «Осиповичигазстроя» и автопарка № 19 (III) и ОАО «ЖорновкаАГРО» (IV).

Награды сильнейшим вручали на протяжении всего соревновательного дня, и, может, успех коллег оказался для некоторых стимулом выступать еще лучше.