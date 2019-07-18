Третья часть состава национальной сборной — игроки «Кировск-СДЮШОР»

Источник материала: Кировец





Национальная сборная Беларуси по пляжному футболу, проведя в Минске учебно-тренировочные сборы, отправилась в Москву на квалификационный турнир к Чемпионату мира, который пройдет в ноябре в Парагвае.

В окончательный состав вошло 12 игроков, среди которых четверо — представители команды «Кировск-СДЮШОР»: вратарь Константин Магалецкий, защитники Вадим Бокач, Юрий Петровский и нападающий Артемий Дрозд.

На предварительном этапе сборная нашей страны сыграет с командами Турции (20 июля), Литвы (21 июля) и Швейцарии (22 июля).

По итогам предварительного группового этапа в плей-офф выйдут по 3 команды из 5 квартетов, а также лучшая сборная из команд, занявших 4-е места. Победители матчей 1/8 финала проведут 2-й групповой этап, после которого по 2 лучшие дружины получат прямые путевки в финальную стадию мирового первенства, а еще один пропуск разыграют команды, занявшие 3-и места па 2-м групповом этапе. Турнир завершится 27 июля.

Белорусские пляжники пока еще ни разу не выходили в финальную стадию.