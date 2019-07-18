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Андрей Орловский: «Я хочу снова стать чемпионом UFC. Самое главное, моя жена позволяет мне делать то, что я люблю»

19.07.2019 19:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский боец Андрей Орловский заявил, что снова собирается стать чемпионом UFC.

«Это только начало. У меня есть еще в запасе четыре или пять лет, так что посмотрим. Я сейчас в хорошей форме. У меня хорошая команда. Самое главное, моя жена позволяет мне делать то, что я люблю.

Это может звучать глупо или нет, но я снова хочу стать чемпионом UFC. Вот почему я тренируюсь каждый день, просыпаюсь в 6 утра и выполняю тренировочный план.

Люди могут сказать: «Он слишком стар. У него нету шансов снова стать чемпионом. Но поверьте мне, я сделаю все возможное, чтобы достичь своей цели. Я один из самых старых бойцов, но слушай, у меня определенно есть огонь в глазах и способность каждый день прогрессировать», – сказал Орловский.

 
 
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Белорусский боец Андрей Орловский заявил, что снова собирается стать чемпионом UFC.
 
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