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Андрей Орловский: «Я хочу снова стать чемпионом UFC. Самое главное, моя жена позволяет мне делать то, что я люблю»
19.07.2019 19:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский боец Андрей Орловский заявил, что снова собирается стать чемпионом UFC.
«Это только начало. У меня есть еще в запасе четыре или пять лет, так что посмотрим. Я сейчас в хорошей форме. У меня хорошая команда. Самое главное, моя жена позволяет мне делать то, что я люблю.
Это может звучать глупо или нет, но я снова хочу стать чемпионом UFC. Вот почему я тренируюсь каждый день, просыпаюсь в 6 утра и выполняю тренировочный план.
Люди могут сказать: «Он слишком стар. У него нету шансов снова стать чемпионом. Но поверьте мне, я сделаю все возможное, чтобы достичь своей цели. Я один из самых старых бойцов, но слушай, у меня определенно есть огонь в глазах и способность каждый день прогрессировать», – сказал Орловский.
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Андрей Орловский: «Я хочу снова стать чемпионом UFC. Самое главное, моя жена позволяет мне делать то, что я люблю»
Белорусский боец Андрей Орловский заявил, что снова собирается стать чемпионом UFC.
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