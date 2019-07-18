Михаил Мархель: «Не согласен с Гуренко, что вылет «Динамо» из Лиги Европы – «может быть, это и к лучшему»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер национальной команды Беларуси Михаил Мархель в разговоре с корреспондентом Tribuna.com выразил мнение, что минскому «Динамо» по силам было пройти «Лиепаю» в первом раунде квалификации Лиги Европы.

Напомним, что еврокубковый сезон удачно начали БАТЭ и солигорский «Шахер», а минское «Динамо» и «Витебск» уже выбыли.

– Что касается минского «Динамо», то тут можно рассуждать в сослагательном наклонении, предположить, что все сложилось бы по-другому, реализуй минчане пенальти в Лиепае.

Всей игры в Латвии я не видел, но по тому, что удалось посмотреть, было заметно, что в концовке футболисты «Лиепаи» подсели, и мы должны были их дожимать.

А вот в ответном матче в Минске динамовцы выступили ниже своих возможностей. Со стороны сложно назвать причину. Может быть, физически были выхолощены, сказались переезды – из Лиепаи в Брест, а затем в Минск… И, тем не менее, посмотрев домашнюю игру на стадионе, могу сказать, что соперник был по силам. «Динамо» должно было проходить дальше.

Я был сторонником того, и мы с коллегами это много обсуждали, что победа в Бресте над лидером чемпионата страны должна была психологически подхлестнуть минчан. Но, видимо, нет запаса прочности, позволяющего стабильно идти по дистанции. И хотя Сергей Гуренко пытался произвести ротацию, наверное, нет той обоймы, чтобы можно было безболезненно варьировать состав.

- Гуренко сетовал на нехватку сил и физической готовности.

– Но календарь был известен заранее, а футболисты высшей должны выдерживать график игр через три дня на четвертый.

Как повлияла на «Динамо» смена тренера в конце мая? Чтобы предметно рассуждать на эту тему, надо иметь представление о том, как при прежнем штабе проходил тренировочный процесс, какая была обстановка в коллективе. Этой информацией я не обладаю, а потому обсуждать работу коллег в этой ситуации некорректно.

- С возвращением Сергея Гуренко на пост главного тренера на поле стали регулярно появляться молодые игроки.

– Да, но если решать серьезные задачи, в еврокубках без опыта никак не обойдешься. Наверное, некоторым из юных футболистов участвовать в еврокубках рановато. Для начала им следовало бы оббиться во внутреннем чемпионате.

– После ответной игры с «Лиепаей» Сергей Гуренко выглядел непривычно спокойно и даже предположил , что вылет из Лиги Европы – «может быть, это и к лучшему». В том смысле, что поможет подготовиться функционально и провести вторую часть чемпионата значительно сильнее, чем первую…

– Мое мнение как тренера сборной – это не к лучшему. Всегда нужно стремиться к максимальному результату, тем более, такому клубу, как минское «Динамо». Он должен держать марку. Так что в этом плане с Гуренко не согласен. Не для того команда пахала весь прошлый сезон, чтобы вылететь уже в первом раунде, – сказал Михаил Мархель.