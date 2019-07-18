Александр Матерухин: «Минскому «Динамо» нужно минимум попадать в плей-офф. Это первое ожидание тренерского штаба»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий минского Александр Матерухин поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Ожидания? В первую очередь надо пробиться в состав. Ну а команде нужно минимум попадать в плей-офф. Это первое ожидание тренерского штаба. Сейчас в тренировочном лагере готовимся функционально и физически. Основная работа еще впереди», – цитирует Матерухина hockey.by со ссылкой на ОНТ.