Федерер проведет выставочный матч на крупнейшей в мире арене для корриды и может установить рекорд по количеству зрителей на теннисе

Источник материала: Tribuna.com

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер 24 ноября проведет выставочный матч в Мексике. 37-летний Федерер впервые в карьере выступит в этой стране.

Матч пройдет в Мехико на стадионе «Пласа Мексико» – крупнейшей в мире арены для корриды, которая вмещает 41 200 зрителей.