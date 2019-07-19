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Федерер проведет выставочный матч на крупнейшей в мире арене для корриды и может установить рекорд по количеству зрителей на теннисе
20.07.2019 09:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер 24 ноября проведет выставочный матч в Мексике. 37-летний Федерер впервые в карьере выступит в этой стране.
Матч пройдет в Мехико на стадионе «Пласа Мексико» – крупнейшей в мире арены для корриды, которая вмещает 41 200 зрителей.
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