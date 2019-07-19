ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорус Олег Томашевич победил в толкании ядра на ЧЕ (U-20) в Швеции

20.07.2019 09:24 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Олег Томашевич победил в толкании ядра на юниорском чемпионате Европы (U-20) в Швеции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во второй попытке он вышел в лидеры, отправив шестикилограммовый снаряд на 20 м 53 см, а в пятом выходе в сектор Олег Томашевич показал результат 21 м 32 см.

Серебряным призером чемпионата стал поляк Войцех Марок - 20 м 07 см, а на третью ступень пьедестала почета поднялся Алперен Карахан из Турции - 19 м 76 см.

Белорус Алексей Александрович занял четвертое место.

Чемпионат Европы для легкоатлетов до 20 лет продолжится в Швеции до 21 июля.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Олег Томашевич победил в толкании ядра на юниорском чемпионате Европы (U-20) в Швеции, сообщает корреспондент БЕЛТА. Во второй...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Первая лига. 15-й тур. «Рух» в гостях у «Спутника», «Белшина» – «НФК» и другие матчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.07.2019
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика