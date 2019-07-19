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Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Ростова», «Уфа» против «Краснодара», ЦСКА принимает «Оренбург»

20.07.2019 09:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Во 2-м туре РПЛ «Краснодар» играет с «Уфой», ЦСКА – с «Оренбургом», «Спартак» встречается с «Ростовом». В воскресенье «Сочи» принимает «Зенит».

Чемпионат России

2-й тур

Уфа – Краснодар
Дата проведения
20 июля, 14.00, «Нефтяник»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Крылья Советов – Арсенал Тула
Дата проведения
20 июля, 16.30, «Самара-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

ЦСКА – Оренбург
Дата проведения
20 июля, 19.00, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Ростов – Спартак
Дата проведения
20 июля, 21.30, «Ростов-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Урал – Ахмат
Дата проведения
21 июля, 14.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Локомотив – Тамбов
Дата проведения
21 июля, 16.30, «стадион Локомотив»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Динамо Москва – Рубин
Дата проведения
21 июля, 19.00, «ВТБ-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Сочи – Зенит
Дата проведения
21 июля, 21.30, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

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Во 2-м туре РПЛ «Краснодар» играет с «Уфой», ЦСКА – с «Оренбургом», «Спартак» встречается с «Ростовом».
 
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