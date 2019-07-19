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Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Ростова», «Уфа» против «Краснодара», ЦСКА принимает «Оренбург»
20.07.2019 09:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Во 2-м туре РПЛ «Краснодар» играет с «Уфой», ЦСКА – с «Оренбургом», «Спартак» встречается с «Ростовом». В воскресенье «Сочи» принимает «Зенит».
Чемпионат России
2-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Ростова», «Уфа» против «Краснодара», ЦСКА принимает «Оренбург»
Во 2-м туре РПЛ «Краснодар» играет с «Уфой», ЦСКА – с «Оренбургом», «Спартак» встречается с «Ростовом».
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