Гришин продал Олимпийские медали почти за 100 тысяч долларов

Источник материала: Tribuna.com

Олимпийские медали Алексея Гришина проданы.

Об этом свидетельствуют данные на сайте аукциона. Золото Ванкувера-2010 «ушло» за 68 750 долларов (при предварительной оценке в 50 000), бронзу Игр 2002 года в Солт-Лейк Сити купили за 28 410 долларов (предварительная оценка – 25 000). Таким образом, спортсмен выручил за награды 97 160 долларов. Имена покупателей пока неизвестны.

Напомним, о том, что знаменитый фристайлист продает свои олимпийские награды, стало известно 18 июля.

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