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Сигал вновь прибыл в Беларусь для участия в фестивале здорового образа жизни
20.07.2019 13:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный американский актер Стивен Сигал вновь прибыл в Беларусь с коротким визитом. По приглашению белорусского силача Кирилла Шимко 67-летний Сигал согласился принять участие в фестивале здорового образа жизни на берегу Дубровского водохранилища.
На официальной странице Стивена Сигала в Facebook также появилось сообщение о поездке в Беларусь, где он сообщает, что едет на фестиваль в Беларусь, чтобы «вдохновить детей и взрослых на поиск путей ведения более здорового образа жизни».
Сигал уже приезжал в Беларусь в 2016 году. Тогда актер встречался с президентом и дегустировал морковь, посетил минский офис компании Wargaming и жилой район «Маяк Минска», где якобы забронировал целый этаж в новостройке.
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Известный американский актер Стивен Сигал вновь прибыл в Беларусь с коротким визитом.
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