Сигал вновь прибыл в Беларусь для участия в фестивале здорового образа жизни

Источник материала: Tribuna.com

Известный американский актер Стивен Сигал вновь прибыл в Беларусь с коротким визитом. По приглашению белорусского силача Кирилла Шимко 67-летний Сигал согласился принять участие в фестивале здорового образа жизни на берегу Дубровского водохранилища.

На официальной странице Стивена Сигала в Facebook также появилось сообщение о поездке в Беларусь, где он сообщает, что едет на фестиваль в Беларусь, чтобы «вдохновить детей и взрослых на поиск путей ведения более здорового образа жизни».

Сигал уже приезжал в Беларусь в 2016 году. Тогда актер встречался с президентом и дегустировал морковь, посетил минский офис компании Wargaming и жилой район «Маяк Минска», где якобы забронировал целый этаж в новостройке.

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