Милевский – Зеленскому: «Готовы ли вы взять меня в свою команду советником по развитию украинского футбола?»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский хочет попробовать себя в политике.

«Владимир Александрович, добрый вечер. Когда-то вы играли меня в «Квартале 95», и я не обижался.

Готовы ли вы взять меня в свою команду советником по развитию украинского футбола? С уважением, Артем Владимирович Милевский», – написал футболист в инстаграме.