|
Милевский – Зеленскому: «Готовы ли вы взять меня в свою команду советником по развитию украинского футбола?»
20.07.2019 13:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский хочет попробовать себя в политике.
«Владимир Александрович, добрый вечер. Когда-то вы играли меня в «Квартале 95», и я не обижался.
Готовы ли вы взять меня в свою команду советником по развитию украинского футбола? С уважением, Артем Владимирович Милевский», – написал футболист в инстаграме.
Кто станет чемпионом Беларуси: БАТЭ, «Динамо» или «Шахтер»? Можно рискнуть, ведь Maxline возвращает деньги за первую ставку
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)