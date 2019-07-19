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Милевский – Зеленскому: «Готовы ли вы взять меня в свою команду советником по развитию украинского футбола?»

20.07.2019 13:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский хочет попробовать себя в политике.

«Владимир Александрович, добрый вечер. Когда-то вы играли меня в «Квартале 95», и я не обижался.

Готовы ли вы взять меня в свою команду советником по развитию украинского футбола? С уважением, Артем Владимирович Милевский», – написал футболист в инстаграме.

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Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский хочет попробовать себя в политике.
 
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