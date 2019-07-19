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Официальный сайт «Русенборга»: «К известным игрокам БАТЭ относится Глеб. Есть в составе и защитник Йонассен»

20.07.2019 14:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Соперник БАТЭ во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов «Русенборг» на своем официальном сайте рассказал о борисовчанах.

«БАТЭ уже много лет является лучшей командой в белорусском футболе. Клуб 13 лет подряд выигрывает чемпионат. После половины нынешнего сезона, борисовчане возглавляют таблицу, набрав 37 очков после 15 игр. Они на одно очко опережают брестское «Динамо» – единственную команду, которая смогла победить на «Борисов-Арене» в этом году.

К известным игрокам команды относится экс-футболист «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб. Есть в составе и защитник Йонассен. В основном, клуб состоит из игроков с белорусскими паспортами», – сообщает пресс-служба «Русенборга».

Напомним, Александр Глеб покинул БАТЭ 2 июня.

Кто станет чемпионом Беларуси? БАТЭ и Брест – 2,1, «Шахтер» – 3!

 
Теги: Брест
 
 
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Соперник БАТЭ во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов «Русенборг» на своем официальном сайте рассказал о борисовчанах.
 
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