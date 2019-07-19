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Официальный сайт «Русенборга»: «К известным игрокам БАТЭ относится Глеб. Есть в составе и защитник Йонассен»
20.07.2019 14:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Соперник БАТЭ во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов «Русенборг» на
«БАТЭ уже много лет является лучшей командой в белорусском футболе. Клуб 13 лет подряд выигрывает чемпионат. После половины нынешнего сезона, борисовчане возглавляют таблицу, набрав 37 очков после 15 игр. Они на одно очко опережают брестское «Динамо» – единственную команду, которая смогла победить на «Борисов-Арене» в этом году.
К известным игрокам команды относится экс-футболист «Арсенала» и «Барселоны»
Напомним, Александр Глеб покинул БАТЭ 2 июня.
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