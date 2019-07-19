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«Бриллиантовая лига». Холодович победила в матении копья
20.07.2019 17:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в Лондоне стартовал очередной этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги». Белорусская спортсменка Татьяна Холодович победила в метании копья. В своей лучшей попытке она показала результат 66,10 м.
«Бриллиантовая лига»
10-й этап
Лондон, Великобритания
Женщины
100 м с/б
1. Даниэлль Уильямс (Ямайка) – 12,32 (лучший результат сезона в мире)
400 м
1. Шерика Джексон (Ямайка) – 50,69
Копье
1. Татьяна Холодович (Беларусь) – 66,10
Мужчины
800 м
1. Фергюсон Ротич (Кения) – 1.43,14
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.
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Сегодня в Лондоне стартовал очередной этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».
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