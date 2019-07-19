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«Бриллиантовая лига». Холодович победила в матении копья

20.07.2019 17:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в Лондоне стартовал очередной этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги». Белорусская спортсменка Татьяна Холодович победила в метании копья. В своей лучшей попытке она показала результат 66,10 м.

«Бриллиантовая лига»

10-й этап

Лондон, Великобритания

Женщины

100 м с/б

1. Даниэлль Уильямс (Ямайка) – 12,32 (лучший результат сезона в мире)
2. Ниа Али (США) – 12,57
3. Квин Клэй (США) – 12,64

400 м

1. Шерика Джексон (Ямайка) – 50,69
2. Стефани Энн Макферсон (Ямайка) – 50,74
3. Лавиаи Нильсен (Великобритания) – 50,83

Копье

1. Татьяна Холодович (Беларусь) – 66,10
2. Келси-Ли Барбер (Австралия) – 65,85
3. Кристин Хуссонг (Германия) – 65,73

Мужчины

800 м

1. Фергюсон Ротич (Кения) – 1.43,14
2. Уайклифф Киньямал (Кения) – 1.43,48
3. Марчин Левандовски (Польша) – 1.43,74

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.

 
 
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Сегодня в Лондоне стартовал очередной этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».
 
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