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Эрик Абидаль: «У «Барселоны» не было предварительного соглашения с Гризманном»
20.07.2019 21:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Директор «Барселоны»
Президент Бартомеу связался с «Атлетико», чтобы узнать об условиях по Гризманну и сообщить им – если не будет переговоров, «Барселона» заплатит отступные в размере 120 миллионов евро», – сказал Абидаль в интервью Le Parisien.
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Директор «Барселоны» Эрик Абидаль заявил, что клуб предварительно не договаривался с форвардом Антуаном Гризманном.
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