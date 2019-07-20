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Артем Милевский: «Наконец-то взял на себя игру. Исполнил, как в лучшие годы»

20.07.2019 23:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский в эфире телеканала «Беларусь 5» рассказал о своем взятии ворот в матче с «Торпедо-БелАЗ» (4:1) в рамках 16-го тура высшей лиги.

«Наконец-то взял на себя игру, не стал ни с кем играть в пас. Исполнил, как в лучшие годы. Обыграл, вошел в штрафную, удачно отыгрался с Дэном Лаптевым. Хорошо получилось», – сказал Милевский.

ВИДЕО

Ну как вам? Красава зарядил тапки Милевского и он забил победный гол! Это нереально!

«КраСава» приехал в Брест – его магия тапок сработала и на Милевском. Вау

 
Теги: Брест
 
 
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Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский в эфире телеканала «Беларусь 5» рассказал о своем взятии ворот в матче с «Торпедо-БелАЗ» (4:1) в рамках 16-го тура...
 
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