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Брестское «Динамо» вернулось на первое место в таблице чемпионата Беларуси
20.07.2019 23:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче 16 тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» победило «Торпедо-БелАЗ» (4:1).
После этой встречи команда Марцела Лички вернулась на первое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. У брестчан – 39 очков. На второй позиции БАТЭ – 37 очков, но у команды из Борисова матч в запасе.
Такая же ситуация у «Шахтера». У клуба из Солигорска третья строчка, 31 очко и матч в запасе.
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