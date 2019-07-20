Брестское «Динамо» вернулось на первое место в таблице чемпионата Беларуси

Источник материала: Tribuna.com

В матче 16 тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» победило «Торпедо-БелАЗ» (4:1).

После этой встречи команда Марцела Лички вернулась на первое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. У брестчан – 39 очков. На второй позиции БАТЭ – 37 очков, но у команды из Борисова матч в запасе.

Такая же ситуация у «Шахтера». У клуба из Солигорска третья строчка, 31 очко и матч в запасе.

Таблица чемпионата Беларуси