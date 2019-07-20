Марцел Личка: «Хотел бы еще подписать двух хороших игроков. Сезон долгий»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского Марцел Личка прокомментировал результат матча с «Торпедо-БелАЗ» (4:1), сообщает корреспондент Tribuna.com Илья Прокаев.

– Сперва хочу извиниться перед судьей. Я сразу был злой, думал, что гол был забит из офсайда. Сейчас мы в раздевалке смотрели и это был не офсайд. Поэтому хочу извиниться перед судьей за свои плохие слова. По игре. Первые 15 минут мы играли плохо. команда сильная и с ней надо играть сзади на ноль. У нас не получилось. Но мы быстро отыгрались и могли забить еще пару голов. Во втором тайме была одна команда – это брестское «Динамо». Мы оборонялись хорошо и не давали им создать моменты. Что сделал Милевский во втором голе – это мастерство.

– После 70-ой минуты у команд были большие разрывы между линиями. С чем это связано?

– Потому что у нас в центре играют Кислый и Саня Нойок. Они любят бегать. У них много энергии. Иногда они смещаются на фланги и забывают вернуться в середину поля. Порой Нойок остается сам в центре. Это вопрос коммуникации касается и наших центральных защитников. Они должны сказать сразу, чтобы Кисляк вернулся обратно в центр поля. Они должны не забывать, что надо возвращаться в центр. Ведь при подборе никого не будет там.

– В первом тайме было много моментов, но всего один забитый гол. Не смущает вас реализация?

– С минским «Динамо» мы не реализовали свои моменты и результат вы знаете. Сегодня тоже самое. Уже в первом тайме счет мог быть лучше для нас. На тренировках ты можешь все делать хорошо. Реализовывать один на один, бить с одной и со второй стороны, но на поле у тебя не получится это же сделать. На тренировках нет такого давления, как во время матча.

– Вы сказали что матч начали плохо, а потом играл наладилась. Это вы начали плохо или соперник хорошо начал игру?

– Нет, мы начали плохо. Я был недоволен игрой нашей с правого фланга. Там были другие задачи. Первые 10 минут Вера (Веретило – прим.) не вошел хорошо в матч. Потом уже выровнялся и стал играть лучше.

– В чем причины плохого начала игры команды?

– Сегодня надо было показать характер и играть через боль. Жодинцы хорошо готовы физически и психологически. Они имеют рост не меньше 1,85 см. Они все крепкие. Я говорил играть через фланги, потому что середина у гостей сильная. Но мы забили второй гол через середину. Юзепчук забил так, как мы готовились к матчу. БАТЭ тоже забил жодинцам 3 мяча через фланги. После забитого мяча я поговорил с Милевским на бровке. Узнал, как он себя чувствует. Он ответил, что хорошо. Я тогда решил, что дам ему еще 5-8 минут и заменю на Юзепчука. Я видел, что на правом фланге есть много свободного места для скорости Юзепчука.

– В чем вы видите потенциал усиления команды во втором круге?

– Я бы хотел выздоровления Быкова и Кривца. Они бы дали нам хорошие качества. Ушел Фамейе и вместо него пришел Васильев. Я бы хотел еще подписать двух хороших игроков. Сезон долгий.

– Вы их знаете?

– Знаю :). Но сейчас не скажу. Разговоры есть. Если получится, то будет хорошо. У них есть предложения от других клубов. Да и финансовая часть...

– Белорусы?

– Тоже пока не скажу :). Но я смотрю и белорусов. Я хочу, чтобы в раздевалке большая часть игроков была белорусами. Если подписывать легионера, то с хорошими качествами. Например: Кики или Фамейе. Я работаю в Беларуси в брестском «Динамо». Мне надо развивать и защищать белорусский футбол и клуб.

– Кики забил гол когда он пошел на стандарте вперед. Во втором тайме Габи уже не ходил на стандарты.

– Да, да, да. Я поговорил с тренерами и решил, что надо при угловых больше подстраховаться в обороне, – сказал Личка.