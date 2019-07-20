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UFC Сан-Антонио. Орловский победил Ротвелла единогласным решением судей и другие результаты

21.07.2019 08:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В ночь с субботы на воскресенье в Сан-Антонио прошел UFC on ESPN 4.

В главном поединке вечера Леон Эдвардс победил Рафаэля Дос Аньоса. Также Алексей Олейник проиграл нокаутом Уолту Харрису, а Андрей Орловский победил Бэна Ротвелла.

Результаты боев:

Леон Эдвардс (18-3) победил Рафаэля Дос Аньоса (29-12) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46);

Уолт Харрис (13-7-1) нокаутировал Алексея Олейника (57-13-1) в первом раунде (удар рукой);

Грег Харди (5-1) нокаутировал Хуана Адамса (5-2) в первом раунде (удары руками);

Дэн Хукер (18-8) нокаутировал Джеймса Вика (13-4) в первом раунде (удары руками);

Александр Эрнандес (11-2) победил Франсиско Триналдо (23-7) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);

Андрей Орловский (29-18, 2 NC) победил Бэна Ротвелла (36-11) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Отметим, что до этого боя Орловский проиграл 3 боя подряд (проигранный бой против Харриса признан несостоявшимся из-за допинга американца).

 

 

 
 
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