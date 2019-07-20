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Пакьяо победил Турмана, Липинец нокаутировал Инсона и другие результаты вечера бокса в Лас-Вегасе
21.07.2019 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Ночью с 20 на 21 июля в Лас-Вегасе прошел вечер бокса, в главном поединке которого Мэнни Пакьяо встретился с Китом Турманом. Бой закончился победой филиппинского спортсмена, который завоевал чемпионский титул WBA.
Мэнни Пакьяо (62-7-2) победил Кита Турмана (29-1) раздельным решением судей (114-113, 115-112, 115-112);
Йорденис Угас (24-4) победил Омара Фигероа (28-1-1) единогласным решением судей (119-107, 119-107, 119-107);
Сергей Липинец (16-1) победил Джаяра Инсона (18-3) нокаутом во втором раунде;
Калеб Плэнт (19-0) победил Майка Ли (21-1) нокаутом в третьем раунде;
Луис Нери (30-0) победил Хуан-Карлоса Пайано (21-3) нокаутом в девятом раунде;
Эфе Аджагба (11-0) победил Али Эрена Демирезена (11-1) единогласным решением судей (99-91, 99-91, 97-93).
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Ночью с 20 на 21 июля в Лас-Вегасе прошел вечер бокса, в главном поединке которого Мэнни Пакьяо встретился с Китом Турманом.
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