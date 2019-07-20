Де Хеа согласовал с «МЮ» 6-летний контракт на 375 тысяч фунтов в неделю. Он станет самым высокооплачиваемым вратарем мира

Источник материала: Tribuna.com

Голкипер Давид Де Хеа продолжит выступать за манкунианский клуб.

Испанец согласовал с «МЮ» новый шестилетний контракт с зарплатой 375 тысяч фунтов в неделю (19,5 млн в год) и станет самым высокооплачиваемым вратарем в мире.

Сделка будет формально завершена, когда Де Хеа и «МЮ» вернутся из турне по США.

28-летний вратарь выступает за «МЮ» с 2011 года. Его подробную статистику можно изучить здесь .