Плавание. Чемпионат мира. Шиманович вышел в полуфинал со вторым временем на дистанции 100 м брассом, Цуркин не прошел в полуфинал

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня прошли первые заплывы в рамках утренней квалификационной сессии по плаванию на чемпионате мира в Кванджу.

Плавание

мира

Кванджу, Южная Корея

Квалификация

Утренняя сессия

Женщины

100 м, баттерфляй

Оксана Демидова не смогла пробиться в полуфинал соревнований. Белоруска показала 31-е время в квалификации.

Мужчины

50 м, баттерфляй

Евгений Цуркин не прошел в полуфинал. Белорус стал 19-м в предварительных заплывах с результатом 23,70.

100 м, брасс

Илья Шиманович вышел в полуфинал со вторым временем. Белорус выиграл свой заплыв с результатом 58,87 и стал вторым среди всех участников, уступив лишь британцу Адаму Пити (57,59).