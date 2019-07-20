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Плавание. Чемпионат мира. Шиманович вышел в полуфинал со вторым временем на дистанции 100 м брассом, Цуркин не прошел в полуфинал
21.07.2019 09:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня прошли первые заплывы в рамках утренней квалификационной сессии по плаванию на
Плавание
Кванджу, Южная Корея
Квалификация
Утренняя сессия
Женщины
100 м, баттерфляй
Оксана Демидова не смогла пробиться в полуфинал соревнований. Белоруска показала 31-е время в квалификации.
Мужчины
50 м, баттерфляй
Евгений Цуркин не прошел в полуфинал. Белорус стал 19-м в предварительных заплывах с результатом 23,70.
100 м, брасс
Илья Шиманович вышел в полуфинал со вторым временем. Белорус выиграл свой заплыв с результатом 58,87 и стал вторым среди всех участников, уступив лишь британцу Адаму Пити (57,59).
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Плавание. Чемпионат мира. Шиманович вышел в полуфинал со вторым временем на дистанции 100 м брассом, Цуркин не прошел в полуфинал
Сегодня прошли первые заплывы в рамках утренней квалификационной сессии по плаванию на чемпионате мира в Кванджу.
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