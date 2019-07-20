Агент Бэйла: «Зидан – позорище. Он не проявляет никакого уважения к игроку, сделавшему так много для «Реала»

Источник материала: Tribuna.com

Джонатан Барнетт, агент полузащитника Гарета Бэйла, высказался о словах главного тренера мадридского клуба про уход своего клиента.

– Бэйл действительно может уйти из ?

– Мы работаем над этим.

– Что скажете о словах Зидана?

– Зидан – это позорище. Он не проявляет никакого уважения к игроку, который сделал так много для «Реала», – заявил Барнетт.

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