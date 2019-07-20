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Агент Бэйла: «Зидан – позорище. Он не проявляет никакого уважения к игроку, сделавшему так много для «Реала»
21.07.2019 12:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Джонатан Барнетт, агент полузащитника
– Бэйл действительно может уйти из
– Мы работаем над этим.
– Что скажете о словах Зидана?
– Зидан – это позорище. Он не проявляет никакого уважения к игроку, который сделал так много для «Реала», – заявил Барнетт.
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Агент Бэйла: «Зидан – позорище. Он не проявляет никакого уважения к игроку, сделавшему так много для «Реала»
Джонатан Барнетт, агент полузащитника «Реала» Гарета Бэйла, высказался о словах главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана про уход своего клиента.
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