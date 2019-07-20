ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Агент Бэйла: «Зидан – позорище. Он не проявляет никакого уважения к игроку, сделавшему так много для «Реала»

21.07.2019 12:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Джонатан Барнетт, агент полузащитника «Реала» Гарета Бэйла, высказался о словах главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана про уход своего клиента.

– Бэйл действительно может уйти из «Реала»?

– Мы работаем над этим.

– Что скажете о словах Зидана?

– Зидан – это позорище. Он не проявляет никакого уважения к игроку, который сделал так много для «Реала», – заявил Барнетт.

Зинедин Зидан: «Бэйл близок к уходу. Работаем над его трансфером в другую команду»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Джонатан Барнетт, агент полузащитника «Реала» Гарета Бэйла, высказался о словах главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана про уход своего клиента.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Плавание. Чемпионат мира. Шиманович вышел в полуфинал со вторым временем на дистанции 100 м брассом, Цуркин не прошел в полуфинал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика