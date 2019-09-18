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Александр Лукашенко: Беларусь готова принять Суперкубок УЕФА 2022 года

19.09.2019 — Новости Спорта | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Александр Лукашенко: Беларусь готова принять Суперкубок УЕФА 2022 года

Глава государства встретился с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций

Беларусь готова принять соревнования любого уровня, в том числе Суперкубок УЕФА 2022 года. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко сегодня на встрече с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином, который впервые посещает Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент Беларуси подчеркнул, что в настоящее время обсуждается проведение Суперкубка УЕФА 2022 года, и если Минск будет выбран местом его организации, то страна сделает все возможное, чтобы мероприятие состоялось на самом высоком уровне.

Словенский футбольный функционер Александер Чеферин был избран президентом УЕФА в 2016 году, а затем в феврале 2019-го был переизбран на новый четырехлетний срок. Одним из главных пунктов в его президентской программе является активное инвестирование в развитие массового и женского футбола.

УЕФА основан в 1954 году и представляет собой управляющую футбольную организацию на европейском континенте, одну из шести конфедераций Международной федерации футбола (ФИФА). Союз европейских футбольных ассоциаций объединяет 55 европейских федераций. Его штаб-квартира расположена в швейцарском городе Ньон.

Сотрудничество Беларуси с УЕФА осуществляется через ассоциацию «Белорусская федерация футбола» (АБФФ), которая является членом союза с 1993 года.

В Минске в 2019 году впервые в истории белорусского футбола прошла конференция УЕФА по массовому футболу, в которой приняли участие около 200 человек из 55 стран Европы.

БелТА
 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства встретился с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций Беларусь готова принять соревнования любого уровня, в том числе Суперкубок...
 
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