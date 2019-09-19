Экс-заместитель премьер-министра: «Борисов-Арена» стоила 30 млн долларов. 5 миллионов выделило правительство, все остальное — облисполком»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший заместитель премьер-министра Беларуси и экс-губернатор Минской области Борис Батура сообщил, что «Борисов-Арена» стоила 30 млн долларов.

- Капский умел очень быстро заводиться. Вам приходилось в общении с ним повышать голос?

– Мне — да. Такое бывало, когда обсуждали вопросы строительства. Но на стройке без эмоций обойтись невозможно. Видел и я Анатолия взбудораженным. Но замечу: выходил он из себя уже тогда, когда сдержаться действительно было невозможно. И все его упреки были справедливыми. Так уж устроены наши люди — некоторых надо постоянно подгонять.

- Большую стройку можно сравнить со стихийным бедствием?

– Одно время у нас было разрешено, чтобы проектирование шло параллельно со строительством. Вот тогда это действительно был апокалипсис. А когда вся проектно-сметная документация готова и утверждена, никаких проблем нет. Все зависит от взаимодействия заказчика и подрядчика. Последним у нас был трест N 3 — лучший в Минской области. Поэтому и возвели стадион довольно быстро.

- Какова стоимость сооружения?

– Двадцать четыре миллиона долларов, а вместе с окружающей инфраструктурой, развязкой и благоустройством территории — тридцать. Пять миллионов выделило правительство, все остальное — облисполком, – сказал Батура.