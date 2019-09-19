Протас покинул лагерь «Вашингтона»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий Алексей Протас покинул лагерь .

Протас вернется в «Принс-Альберт Райдерс» из WHL. Регулярный чемпионат в Западной хоккейной лиге начнется в ночь на субботу 21 сентября.

Белорусский форвард в предсезонке провел за «Вашингтон» две игры, в которых набрал 3 (1+2) очка.