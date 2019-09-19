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Протас покинул лагерь «Вашингтона»

19.09.2019 20:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий Алексей Протас покинул лагерь «Вашингтона»

Протас вернется в «Принс-Альберт Райдерс» из WHL. Регулярный чемпионат в Западной хоккейной лиге начнется в ночь на субботу 21 сентября.

Белорусский форвард в предсезонке провел за «Вашингтон» две игры, в которых набрал 3 (1+2) очка.

 
 
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Белорусский нападающий Алексей Протас покинул лагерь «Вашингтона».
 
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