Сергей Костицын: «Захаров умеет разговаривать с людьми, убеждать. Что, Комаров, Шинкевич, Стась, Стасенко не были бы полезны сборной?»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий минского «Динамо» поделился мнением о назначении Михаила Захарова на пост главного тренер сборной Беларуси.

- Как воспринял известие о новом главном тренере сборной?

– Без отторжения, пусть последний раз играть под началом Захарова доводилось уже давненько — на Олимпиаде в . А до этого — в юношеской и молодежной сборных. Но это было так давно, что даже и не отвечу на вопрос, как работалось с Михаилом Михайловичем. Уверен в одном: всех сильнейших он сможет собрать, к нему приедут.

- Не первый раз слышу эту уверенность. А почему приедут именно к нему?

– Захаров умеет разговаривать с людьми, убеждать. Что, Комаров, Шинкевич, Стась, Стасенко не были бы полезны сборной? И вот уже практически готовая боеспособная пятерка. Вова Денисов опять же, если восстановится, — слышал, он делал повторную операцию.

- А есть ли смысл собирать на ближайший «мир» всех сильнейших? От вылета застрахованы…

– Это пусть тренер решает. Молодых, понятно, тоже не обойдут вниманием. Но вряд ли, выставь ближайшей весной в Швейцарии один молодняк, получим на выходе в 2021-м россыпь суперзвезд «чуть за 20», – сказал Костицын.