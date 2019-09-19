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Сергей Костицын: «Захаров умеет разговаривать с людьми, убеждать. Что, Комаров, Шинкевич, Стась, Стасенко не были бы полезны сборной?»

19.09.2019 21:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий минского «Динамо» Сергей Костицын поделился мнением о назначении Михаила Захарова на пост главного тренер сборной Беларуси.

- Как воспринял известие о новом главном тренере сборной?

– Без отторжения, пусть последний раз играть под началом Захарова доводилось уже давненько — на Олимпиаде в Ванкувере. А до этого — в юношеской и молодежной сборных. Но это было так давно, что даже и не отвечу на вопрос, как работалось с Михаилом Михайловичем. Уверен в одном: всех сильнейших он сможет собрать, к нему приедут.

- Не первый раз слышу эту уверенность. А почему приедут именно к нему?

– Захаров умеет разговаривать с людьми, убеждать. Что, Комаров, Шинкевич, Стась, Стасенко не были бы полезны сборной? И вот уже практически готовая боеспособная пятерка. Вова Денисов опять же, если восстановится, — слышал, он делал повторную операцию.

- А есть ли смысл собирать на ближайший «мир» всех сильнейших? От вылета застрахованы…

– Это пусть тренер решает. Молодых, понятно, тоже не обойдут вниманием. Но вряд ли, выставь ближайшей весной в Швейцарии один молодняк, получим на выходе в Минске 2021-м россыпь суперзвезд «чуть за 20», – сказал Костицын.

 
Теги: Минск
 
 
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Нападающий минского «Динамо» Сергей Костицын поделился мнением о назначении Михаила Захарова на пост главного тренер сборной Беларуси.
 
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