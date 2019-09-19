|
Сергей Костицын: «Захаров умеет разговаривать с людьми, убеждать. Что, Комаров, Шинкевич, Стась, Стасенко не были бы полезны сборной?»
19.09.2019 21:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий минского «Динамо»
- Как воспринял известие о новом главном тренере сборной?
– Без отторжения, пусть последний раз играть под началом Захарова доводилось уже давненько — на Олимпиаде в
- Не первый раз слышу эту уверенность. А почему приедут именно к нему?
– Захаров умеет разговаривать с людьми, убеждать. Что, Комаров, Шинкевич, Стась, Стасенко не были бы полезны сборной? И вот уже практически готовая боеспособная пятерка. Вова Денисов опять же, если восстановится, — слышал, он делал повторную операцию.
- А есть ли смысл собирать на ближайший «мир» всех сильнейших? От вылета застрахованы…
– Это пусть тренер решает. Молодых, понятно, тоже не обойдут вниманием. Но вряд ли, выставь ближайшей весной в Швейцарии один молодняк, получим на выходе в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Костицын: «Захаров умеет разговаривать с людьми, убеждать. Что, Комаров, Шинкевич, Стась, Стасенко не были бы полезны сборной?»
Нападающий минского «Динамо» Сергей Костицын поделился мнением о назначении Михаила Захарова на пост главного тренер сборной Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)