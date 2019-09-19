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Лукашенко заявил, что ему приятно встречаться с Чеферином, представляющим его любимый вид спорта
19.09.2019 22:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент УЕФА Александр Чеферин сегодня посетил Беларусь. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе беседы с главой УЕФА заявил, что ему приятно встречаться с Чеферином, представляющим его любимый вид спорта, сообщает
Завершая встречу, Александр Лукашенко подарил президенту УЕФА блюдо авторской работы, украшенное минералами и обрамленное резным деревом.
По традиции Александр Лукашенко также передал гостю шоколад «Президент».
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Президент УЕФА Александр Чеферин сегодня посетил Беларусь. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе беседы с главой УЕФА заявил, что ему приятно встречаться...
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