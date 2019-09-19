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Лукашенко заявил, что ему приятно встречаться с Чеферином, представляющим его любимый вид спорта

19.09.2019 22:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент УЕФА Александр Чеферин сегодня посетил Беларусь. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе беседы с главой УЕФА заявил,  что ему приятно встречаться с Чеферином, представляющим его любимый вид спорта, сообщает president.gov.by.

Завершая встречу, Александр Лукашенко подарил президенту УЕФА блюдо авторской работы, украшенное минералами и обрамленное резным деревом.

По традиции Александр Лукашенко также передал гостю шоколад «Президент».

Лукашенко заявил, что ему приятно встречаться с Чеферином, представляющим его любимый вид спорта

Фото: president.gov.by

 
 
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Президент УЕФА Александр Чеферин сегодня посетил Беларусь. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе беседы с главой УЕФА заявил, что ему приятно встречаться...
 
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