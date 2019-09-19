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Валерий Петрович: «Прессбол» кормится федерацией, поэтому разные теории может выдвигать. У меня нет желания свергнуть нынешнюю власть АБФФ»

20.09.2019 11:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Инспектор АБФФ Валерий Петрович прокомментировал текст главного редактора Сергей Кайко, в котором тот написал о возможной смене председателя АБФФ.

«Прессбол» кормится федерацией, поэтому разные теории может выдвигать. Но у меня нет желания и стремления свергнуть нынешнюю власть АБФФ. Я просто за справедливость и правду. Только и всего», – сказал Петрович.

Инспектор Петрович продолжает разбираться с АБФФ. По его вопросу созван внеочередной исполком, хотя Базанов был против

 
 
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Инспектор АБФФ Валерий Петрович прокомментировал текст главного редактора Сергей Кайко, в котором тот написал о возможной смене председателя АБФФ.
 
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