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Валерий Петрович: «Прессбол» кормится федерацией, поэтому разные теории может выдвигать. У меня нет желания свергнуть нынешнюю власть АБФФ»
20.09.2019 11:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Инспектор АБФФ Валерий Петрович прокомментировал текст главного редактора Сергей Кайко, в котором тот
«Прессбол» кормится федерацией, поэтому разные теории может выдвигать. Но у меня нет желания и стремления свергнуть нынешнюю власть АБФФ. Я просто за справедливость и правду. Только и всего», – сказал Петрович.
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Валерий Петрович: «Прессбол» кормится федерацией, поэтому разные теории может выдвигать. У меня нет желания свергнуть нынешнюю власть АБФФ»
Инспектор АБФФ Валерий Петрович прокомментировал текст главного редактора Сергей Кайко, в котором тот написал о возможной смене председателя АБФФ.
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