Наталья Марченко: «Просто приехать в Брест и позаимствовать их активность не выйдет. Мы заточены на своего болельщика, а он у нас очень требовательный»

Источник материала: Tribuna.com

Начальник департамента развития БАТЭ Наталья Марченко порассуждала о различиях между брестскими и борисовскими болельщиками.

– Посещаемость – еще одна головная боль БАТЭ?

– Посещаемость – это задача номер один, над которой работаем в преддверии каждого матча. Стараемся каждый домашний поединок выдержать в своей тематике, добавить к футболу активностей, заинтересовать нашего болельщика. Но есть много факторов, которые влияют на заполняемость трибун: время начала матча, день недели, дачный сезон, соперник, статус встречи…

Конечно же, игра команды решает многое, если не все. Никакая активность или дегустация фирменной продукции от нашего партнера не заменят футбола и атмосферы в чаше стадиона. В этом году после «Астаны» на игру чемпионата пришли только самые верные болельщики. С одной стороны, грустно, а с другой, радостно, что они все равно рядом с клубом.

– Третий сезон подряд БАТЭ уступает по посещаемости брестскому . С чем это связываете?

– На эти цифры влияют и размер города, и логистика. У БАТЭ много болельщиков из Минска, которым не всегда удобно добраться на арену. Но мы работаем и ищем варианты. Просто приехать в Брест и позаимствовать их активность не выйдет. Мы заточены на своего болельщика, а он у нас очень требовательный. БАТЭ приучил всех к еврокубковой осени, грандам, заделу в турнирной таблице. Как только случается осечка – провисает и посещаемость, – рассказала Марченко.

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